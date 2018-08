Spyro Reignited Trilogy â€“ Spyro-Sammlung besteht aus Disc- und Download-Inhalten

Das Spyro-Remake Spyro Reignited Trilogy wird, wie Activision auf der offiziellen Webseite informiert, aus einer Disc- und Download-Kombination bestehen.

Demnach wird, wie der Publisher erklärt, lediglich der erste Teil, Spyro: The Dragon, auf der Disc enthalten sein wird. Die weiteren Teile des Trilogie-Remakes, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon, müssen via Download bezogen werden. Dieser Download werde, wie es heißt, automatisch starten, sobald ihr die Spyro-Disc ins Laufwerk gelegt und das Action-Adventure gestartet habt. Eine ergänzende Code-Eingabe oder ähnliches ist nicht von Nöten.

Die Spyro Reignited Trilogy wird von Toys for Bob entwickelt und von Activision vertrieben und soll am 21. September 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Weitere Infos als auch Trailer sowie Gameplay zur Spyro: Reignited Trilogy könnt ihr unserer News-Übersicht entnehmen.