Mit der Spyro Reignited Trilogy ist Activision dem Wunsch vieler Spieler nachgekommen und veröffentlicht alle drei Ableger der Spyro the Dragon-Reihe (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage, Spyro 3: Year of the Dragon) als runderneuerte Remakes in einer Spielesammlung.

Natürlich werdet ihr auch in der Spyro Reignited Trilogy Gelegenheit haben zahlreiche Erfolge oder Trophäen zu erspielen. Während in der Playstation 4-Variante alle drei Spyro-Titel getrennt in der Trophäen-Übersicht erscheinen werden, steht Xbox One-Spielern “nur” eine Gesamt-Übersicht mit 105 Erfolgen im Ganzen zur Verfügung.

Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, stellen wir euch für jeden Teil der Sypro-Reihe fürs Erste eine eigenen Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch bereit.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Spyro the Dragon von Activision und Toys for Bob auf euch warten.

Nachdem im August 2018 eine Releaseverschiebung stattgefunden hat, soll die Spyro Reignited Trilogy nun ab dem 13. November 2018 gleichermaßen für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Handel und als digitaler Download erhältlich sein.

Spyro Reignited Trilogy – Spyro the Dragon Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Bumm! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Reise mit einem Ballonfahrer

Hopsen, hüpfen, springen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Finde den verborgenen Eingang zum Sonnenflug

Schaf-Kebab – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Röste 10 Schafe in Steinhügel

Entfache mein Feuer – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Zünde im Dunklen Tal die beiden Lagerfeuer an

Ein Blatt im Wind – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gleite in der Altstadt zum Bereich, wo der Eierdieb ist

Scheunenstürmer – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Mach einen Looping um einen Bogen

Verbrannter Toast – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege Toasty, ohne von ihm getroffen zu werden

Schießübungen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Benutze eine Kanone, um einen spottenden Gnorc loszuwerden

Spatzenhirn – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stürme gegen einen Geier

Vom gleichen Schlag – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Röste alle Geier in Klippenstadt

Triathlon – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Besiege alle drei Skifahrer-Gnorcs

Heißer Flug 1 – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Röste alle Feen in Nachtflug

Was ist in der Kiste? – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalte die verstärkte Kiste in Dr. Shemp frei

Platz da! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stürme nacheinander durch die vier gepanzerten Druiden nahe dem Beginn von Magische Künstler

Obenauf – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Spreng in Alpenkamm die drei explosiven Kisten auf den Säulen

Arachnophobie – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Besiege alle Metallrücken-Spinnen

Eierjagd – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege den versteckten Eierdieb in Zauberberge

Heißer Flug 2 – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Röste alle Feen in Kristallflug

Sammler – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Sammle 400 Edelsteine in Wirbelviel

Pilzjäger – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Röste 5 Leuchtpilze bei den Monster-Machern

Raketenexperte – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Zünde in 15 Sekunden 3 Feuerwerke an

Käfig-Befreiung – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Befreie ein Huhn

Auf, auf und davon! – 40 Gamerscore / Gold Trophäe

Springe in Baumwipfel von allen Superladungs-Sprungrampen ab

Zeit für den Rückflug – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe Wildnisflug ab, ohne den Boden zu berühren

Rohedelsteine – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Sammle 500 Edelsteine in Metallkopf

Vergebliche Mühe – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stürme nacheinander durch drei gepanzerte Narren

Böse Hunde – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege drei Dämonenköter, während sie in großer Form sind

Aufgeplustert – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Stürme nacheinander durch vier Kugelvögel

Altmetall – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege alle Zinnsoldaten

Flieg wie ein Adler – 40 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe Eisflug ab, ohne den Boden zu berühren

Jacques-takulär – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege vier Albtraumbiester in einem Gleitflug

Umgeben von Geld – 30 Gamerscore / Gold Trophäe

Schalte Gnastys Schatzkammer frei

Rattastisch! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Gnorc-Bucht ab, ohne Ratten zu schaden

Was mich antreibt – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstör 6 Zahnräder in Hafen der Dämmerung

Drachen für immer – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Lass Gnasty Gnorc 5 Runden rennen

Hamsterer – 90 Gamerscore / Silber Trophäe

Sammle alle Edelsteine in Gnastys Schatzkammer

Gnastys Untergang – Platin Trophäe

Sammle alle Spyro the Dragon-Trophäen