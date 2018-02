Spyro the Dragon – Trilogy Remaster angeblich bei Activision in Arbeit (Gerücht)

Spyro the Dragon scheint der nächste Klassiker zu sein, den Activision offenbar plant noch in diesem Jahr als überarbeitete Version zunächst für Playstation 4 zu veröffentlichen. Entsprechende Informationen will Kotaku unter Berufung auf mit, wie es heißt, „dem Projekt vertrauten Stellen“ erfahren haben. Diesen zufolge würde Spyro the Dragon: Trilogy Remaster im März 2018 offiziell mit Release im dritten Quartal 2018 angekündigt werden.

Spyro the Dragon solle demnach nicht einfach nur aufgehübscht werden. Neben einem Remaster-Soundtrack oder auch modernisierten Animationen würde auch das Speichersystem ein Update erhalten. Weiterhin sei auch geplant, dass Inhalte, die es damals nicht ins Originalspiel geschafft haben, in der Spyro Remaster-Version enthalten sein würden.

Gesamt soll, sofern Activision und Vicarious Vision tatsächlich an Spyro the Dragon: Trilogy Remaster arbeiten, selbige aus den drei Spyro-Spielen Spyro the Dragon, Spyro: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon bestehen. Weiterhin werde als Release-Plattform derzeit Sonys Playstation 4 genannt. Weitere Ports für andere Plattformen, unter anderem Nintendo Switch, PC oder auch Xbox One, seien fürs Erste nicht geplant, könnten aber zu einem späteren Zeit folgen, nicht zuletzt, da von einer einjährigen PS4-Exklusivzeit die Rede ist.

In wie weit die vorbenannten Angaben ihre Richtigkeit haben, bleibt natürlich abzuwarten, denn bisher haben weder Activision noch Vicarious Vision Spyro the Dragon: Trilogy Remaster offiziell angekündigt.

Sollte sich dieses Gerücht allerdings final als Tatsache entpuppen, würde sich Spyro in durchaus guter Gesellschaft befinden. Bereits vergangenes Jahr wurden die Crash Bandicot N.Sane Trilogy, bestehend aus den ersten Crash-Spielen, überarbeitet für bisher exklusiv Playstation 4 erneut veröffentlicht. Und inzwischen bestätigt wurde auch, dass Sir Daniel Fortesque, Titelheld in MediEvil, ebenfalls ein PSX-Klassiker, aufpoliert für Playstation 4 im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, zurückkehren wird.