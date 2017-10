Star Ocean: The Last Hope – Verbesserte 4K-Neuauflage für PC und PS4 angekündigt

Square Enix hat bekanntgegeben, dass das actionreiche RPG Star Ocean: The Last Hope Ende November 2017 als verbesserte 4K-Neuauflage für PC/Steam und Playstation 4 erscheinen wird.

Star Ocean: The Last Hope wurde in Zusammenarbeit mit tri-Ace entwickelt und es wird die Vorgeschichte der allerersten Star Ocean-Episode erzählt. Geplant ist eine vollständige HD-Neuauflage mit 4K-Auflösung auf PC und PS4 Pro als auch angepasster Steuerung zu liefern.

Star Ocean: The Last Hope nimmt euch mit auf eine Reise durch das Universum, da sich die Menschheit auf der Suche nach einem neuen Zuhause fernab der Erde befindet. Geboten werden außerdem strategische Echtzeit-Kämpfe inklusive dem Blindside-Kampfsystem, das Ausweichen und Angriff zu rasanten Kampfbewegungen kombiniert, ein Crafting-System für Gegenstände und ein Dialog-System, das die die Beziehungen zwischen den Figuren vertieft.

Star Ocean: The Last Hope – 4K & Full HD Remaster soll am 28. November 2017 veröffentlicht werden. Bis zum 12. Dezember 2017 können PS Plus-Mitglieder und Steam-Nutzer, die die Neuauflage von Star Ocean: The Last Hope bestellen, zehn Prozent Rabatt erhalten. Steam-Spieler erhalten in diesem Zeitraum außerdem einen exklusiven Mini-Soundtrack als Download. Und Spieler, die Star Ocean: The Last Hope bis zum 8. Januar 2018 im PSN Store erstehen, erhalten neben dem Rollenspiel ein exklusives Design und 12 Avatare mit den Hauptcharakteren für das Playstation Network.

Über Star Ocean: The Last Hope:

Das RPG, entwickelt von Square Enix und tri-Ace, wurde erstmals im Februar 2009 zunächst exklusiv für Xbox 360 veröffentlicht. Im Februar 2010 folgte dann mit dem Zusatz “International” auch ein Ableger für Playstation 3, der neben der Original japanischen Sprachausgabe auch eine englische Tonspur sowie neue ergänzende Inhalte bot.