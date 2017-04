Star Wars Battlefront 2 – Ankündigung offiziell mit Release-Termin, vielen Infos, Trailer und Screenshots erfolgt

Electronic Arts und LucasFilm Ltd. haben nach diversen Gerüchten ihren eigenen Worten Taten folgen lassen und vergangenes Wochenende im Rahmen der Star Wars Celebration die Star Wars Battlefront-Fortsetzung Star Wars Battlefront 2 angekündigt.

Star Wars Battlefront 2 wird von DICE, Motive und Criterion entwickelt und soll demnach am 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. In der Einzelspieler-Kampagne werdet ihr die bis dato unerzählte Geschichte einer imperialen Elitesoldatin erleben. Die Geschichte ist in der Zeit zwischen der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Iden Versio ist die zentrale Figur und ihres Zeichens Anführerin des Inferno-Trupps einer imperialen Spezialeinheit, die gleichermaßen am Boden als auch im All tödlich ist. Criterions Executive Producer Matt Webster verspricht, dass die Lücken zwischen Star Wars: Die Rückkehr der Jedi Ritter und Star Wars: Das Erwachen der Macht spielerisch in Star Wars Battlefront 2 geschlossen werden. Neben Iden Versio werdet ihr in der Star Wars Battlefront 2-Kampagne auch nicht nur bekannte Star Wars-Helden sowie Schurken treffen, sondern auch spielen können, darunter beispielsweise Luke Skywalker und Kylo Ren.

Star Wars Battlefront II: Offizieller Reveal-Trailer

Neben der Solo-Kampagne wird Star Wars Battlefront 2 erneut einen Multiplayer bieten, in dem sich, je nach Spielmodus, bis zu 40 Spieler tummeln können. Geboten werden sollen bekannte Schauplätze aus allen drei Epochen: der Prequel-, der Original- und der neuen Trilogie. Zudem erweitern neue Schauplätze wie die Urwälder von Yavin 4, den Raumhafen von Mos Esley und die Starkiller-Basis das Mehrspieler-Karten-Aufgebot. Geplant ist ein klassenbasiertes Online-Gameplay, bei dem ihr aus verschiedenen Charakteren, unter anderen Yoda oder auch Darth Maul, sowie diverse Land- und Luftfahrzeuge wählen könnt und das umfassende Fortschrittssystem für alle Helden, Schurken, Truppler und Sternenjäger des Spiel nutzt.

Star Wars Battlefront 2 wird außerdem den von Fans am häufigsten geforderten Spielmodus bieten: galaktische Raumschlachten. Für die Umsetzung ist Criterion verantwortlich, die bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen haben, dass sie schnelle und intuitive Fahrzeuge mit gut funktionierender Steuerung realisieren können. Gegenüber Star Wars Battlefront sollen die Land- als auch Luftgefährte über eine verbesserte Steuerung, neue Waffen als auch Anpassungsoptionen verfügen. Im fertigen Spiel werdet ihr die bekanntesten Schiffe der Galaxie steuern, durch Asteroidenfelder navigieren oder durch imperiale Schiffswerften fliegen.

Solltet ihr euch entschließen Star Wars Battlefront 2 als Deluxe Edition vorzubestellen, könnt ihr an der Kinopremiere von Star Wars: Die letzten Jedi teilhaben und euch unter anderen exklusive, auf dem Film basierende, Looks für Kylo Ren und Rey sichern (unterliegt bestimmten Bedingungen und Einschränkungen).

Bestellt ihr Star Wars Battlefront 2 als Elite Trooper Deluxe Edition vor, erhaltet ihr neben dem Hauptspiel folgende Inhalte:

3-Tage Voabzugang zu Star Wars Battlefront 2 (ab 14.11.2017)

Verbesserte Versionen aller vier Trooper-Klassen (Offizier, Sturm, Schwer und Spezialist)

Vier epische Upgrades – eine für jede Trooper-Klasse

Sofortige Waffenfreischaltung und Modifikation für jede Trooper-Klasse

Exklusive Star Wars: Die letzte Jedi Looks für Kylo Ren und Rey

Epische Fähigkeitsmodifikationen für Kyleo Ren und Rey

Epischer Fähigkeitsmodifikator für den Millenium Falken.

Die Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Deluxe Edition kann ab sofort für PC (Origin), Playstation 4 und Xbox One vorbestellt werden. Als EA Access- bzw. EA Origin-Member könnt ihr bereits ab dem 9. November 2017 im Rahmen der Play First Trials bis zu zehn Stunden spielen. Außerdem, so heißt es aktuell, müsst ihr bei Star Wars Battlefront 2 wohl mit keinen Extra-Kosten für einen Season Pass planen, da dieser offenbar nicht geplant ist.