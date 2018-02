Star Wars Battlefront 2 – Rendering-Fehler soll mit aktuellem Patch behoben werden

Die Xbox One-Version des Sternenabenteuers Star Wars Battlefront 2 hat einen weiteren Patch spendiert bekommen, wie Entwickler DICE im offiziellen Forum bekanntgegeben hat.

Mit dem neuen Patch, der ein Client-Update verlangt, soll ein Rendering-Fehler, der von einigen Spielern reported wurde, behoben werden. Eine Server-Downtime oder Ausfallzeiten sind nicht zu erwarten.

Star Wars Battlefront 2 ist seit dem 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel und als digitale Download-Version in den jeweiligen Stores verfügbar. Und als Erfolge- bzw. Trophäen-Jäger erhaltet ihr in unserem Star Wars Battlefront 2 Erfolge Trophäen Leitfaden zahlreiche informative Hilfestellungen, die euch das Sammeln der Errungenschaften garantiert erleichtern.