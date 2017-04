Star Wars Battlefront 2 – Season Pass noch nicht ganz vom Tisch, dedizierte Server bestätigt und Autor von Spec Ops: The Line an Board

Im Zuge der Star Wars Battlefront 2-Ankündigung gab es nicht nur zahlreiche Spiele-relevante Informationen, Screenshots und einen ersten Trailer, sondern auch die mögliche Aussicht darauf, dass Electronic Arts bei Star Wars Battlefront 2 plane auf einen Season Pass zu verzichten.

So ganz scheint das Thema Star Wars Battlefront 2 Season Pass jedoch noch nicht durch zu sein. Das Onlineportal Mashable, welche die Infos zum unter Umständen nicht vorgesehenen Star Wars Battlefront 2 Season Pass publiziert hatte, wurde seitens EA gebeten diese Angabe zurückzuhalten. Als Grund wird angegeben, dass man diesem Umstand derzeit noch nicht einwandfrei bestätigen könne, unabhängig davon, was der zuständige Creative Director dazu gesagt hat. Konkret könne man Stand heute, so die Infos seitens EA dazu weiter, noch keine konkreten Angaben zu den geplanten Live-Services machen. Man habe aber die Battlefront-Community auf jeden Fall „klar und deutlich“ vernommen.

Wie es in Sachen Star Wars Battlefront 2 Season Pass oder nicht Season Pass weitergehen wird und welche Pläne tatsächlich seitens EA, DICE, Criterion und Motive verfolgt werden, bleibt damit erst einmal abzuwarten. Zu gegebener Zeit werde EA entsprechende Infos dazu bekannt geben.

Immerhin ist schon einmal geklärt, dass Star Wars Battlefront 2 auf dedizierte Server setzen wird. Entsprechend hat sich Dennis Brännvill von DICE auf Twitter auf Nachfrage geäußert. Auch unstrittig und geklärt ist, dass der Autor Walt Williams, der schon für die Spec Ops: The Line-Story zuständig war, zusammen mit dem ehemaligen IGN-Redakteur Mitch Dyer für die neue Geschichte sorgt, wie Director Mark Thompson vom Entwickler Motive in einem Interview bestätigt hat.

Star Wars Battlefront 2 soll am 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.