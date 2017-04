Star Wars Battlefront 2 – Trailer-Leak zeigt mögliche Features und Charaktere

Star Wars Battlefront 2 hat sich heute offenbar etwas verfrüht – oder auch beabsichtigt, wer kann das schon genau sagen, mit einem ersten Trailer vorgestellt. Der geleakte knapp 30 Sekunden lange Star Wars Battlefront 2 Trailer, inzwischen wieder auf allen gängigen Plattformen entfernt, zeigte dabei augenscheinlich einige Features als auch Charaktere, die in der Star Wars Battlefront-Fortsetzung eine Rolle spielen werden.

Basierend auf dem Trailer sieht es derzeit danach aus, dass die Kampagne bzw. das Szenario nach der Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist. Aber auch die Basis der First Order aus Die Rückkehr der Macht in einer kurzen Einstellung zu sehen, könnte eine Rolle spielen. Weiterhin wird es wohl auch ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren geben, darunter Rey, Darth Maul, Yoda oder auch Kylo Ren. Da der gesamte Star Wars Battlefront 2 Trailer viele Weltraumszenen beinhaltet, wird derzeit allgemein vermutetet, es könne sich um ein Indiz dafür handeln, dass viele Abstecher ins All möglich sein können.

In weit diese Annahmen ihre Richtigkeit haben werden oder nicht, sollte sich spätestens am kommenden Wochenende klären, denn dann findet die Star Wars Celebration statt, die ihr, wie berichtet, live via Stream verfolgen könnt. Während eines Vortrags soll Star Wars Battlefront 2 offiziell enthüllt werden.

Star Wars Battlefront 2 wird, wie der Vorgänger auch, von DICE auf Basis der Frostbite 3 Engine entwickelt und soll aller Wahrscheinlichkeit nach noch dieses Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.