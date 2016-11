Star Wars Battlefront – Gratis-Wochenende und Rogue One: Scarif DLC Infos

Electronic Arts hat zum kommenden Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif DLC neue Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach wird das vierte und letzte Erweiterungspack für Season Pass-Besitzer am 6. Dezember 2016 erscheinen.

Der Rogue One: Scarif DLC wird neue Inhalte bieten, die vom bald erscheinenden Film Rogue One: A Star Wars Story (Kinostart: 16. Dezember 2016) inspiriert wurden. Insgesamt wird es vier neue Karten, darunter auch die Sandstrände von Scarif und einen neuen tropischen Planeten voller imperialer Einheiten geben. Außerdem gesellen sich mit Jyn Erso und Orson Krennic zwei neue spielbare Helden hinzu. Zudem können sich Spieler auf einen neuen Spielmodus mit mehreren Phasen sowie Kämpfen im Weltraum und auf dem Boden freuen.

Weiterhin erscheint am 6. Dezember 2016 Star Wars Battlefront Rogue One: X-Flügler VR Mission für Playstation VR. Dabei handelt es sich um kostenlose Inhalte zum Herunterladen, mit denen Spieler ihren eigenen X-Wing in vollständig immersiver Virtual Reality steuern können. Es gilt den Zielen zu folgen und wichtige Missionen für die Rebellion zu erfüllen.

Weiterhin wurde anlässlich des ersten Jahrestages von Star Wars Battlefront, heute vor einem Jahr, am 17. November 2015 erschien der Shooter für PC, Playstation 4 und Xbox One, ein Gratis-Wochenende sowie vierfache Punkt-Ausschüttung in Aussicht gestellt. Wer bis dato noch keine Gelegenheit hatte Outer Rim, Bespin oder den Todesstern auszuprobieren, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Alle Karten und Modi der drei Erweiterungen können bis zum 20. November 2016 kostenlos gespielt werden. Außerdem gibt es am gesamten Wochenende für alle Spieler vierfache Punkte.