Star Wars Battlefront II – E3 2017 Gameplay-Videos verfügbar und Mikrotransaktionen bestätigt

Wie im Vorfeld angekündigt, hat EA seinen Worten Taten folgen lassen und Star Wars Battlefront II nicht nur während der Pressekonferenz am 10. Juni 2017 mit einem frischen Trailer vorgeführt, sondern den Action-Shooter auch anspielbar präsentiert. Infolge könnt ihr euch nun einige frische Gameplay-Szenen aus Star Wars Battlefront II zu Gemüte führen.

Weiterhin wurde unlängst bekannt, dass Star Wars Battlefront II, wie berichtet, auf kostenlose Inhaltspakete setzt und damit dem mittlerweile doch Standard gewordenen Season Pass eine Absage erteilt hat. Trotzdem werdet ihr offenbar Gelegenheit haben, sofern ihr das wollt, in Star Wars Battlefront II Geld ausgeben zu können. Das Zauberwort heißt Mikrotransaktionen, mit denen ihr bestimmte Dinge im Spiel selbst beschleunigen könnt.

Laut Lead Designer Niklas Fergraeus (DICE) lassen sich in Star Wars Battlefront II Inhalte mit durch reguläres Spielen erhaltener In-Game-Währung freischalten. Das kann aber durchaus Zeit in Anspruch nehmen. Somit werde als Alternative die Option angeboten diese Inhalte auch mit Echtgeld zu kaufen.

Fergraeus betont in diesem Zusammenhang auch, dass die Mikrotransaktionen nicht zu einer „pay-to-win-Sitution“ führen werden. Er erteilt Spielern, die denken, sie können jede Menge Geld investieren und im Anschluss im Spiel dominieren, eine Absage. „Diese Spieler liegen falsch“, sagt Fergraeus und weiter „denn so funktioniert das nicht“.

Wie genau es am Ende funktionieren wird, erfahrt ihr spätestens am 17. November 2017, wenn Star Wars Battlefront II für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Alternativ könnt ihr auch schon in die Star Wars Battlefront-Fortsetzung eintauchen, beispielsweise durch den Kauf der Elite Trooper Deluxe Edition oder als EA Access-Mitglied.

Star Wars: Battlefront 2 18 Minutes of New Gameplay Demoed – IGN Live: E3 2017

STAR WARS BATTLEFRONT 2 Gameplay Multiplayer Full Match (E3 2017)

Star Wars Battlefront 2: Offizieller Gameplay-Trailer