Star Wars Battlefront – Rogue One: Scarif DLC ab sofort für Season-Pass-Besitzer verfügbar

Wie angekündigt, ist ab der Rogue One: Scarif DLC ab sofort für alle Star Wars Battlefront Season-Pass-Besitzer auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Ergänzend zum Release der Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif Erweiterung steht auch ein passender Trailer zur Ansicht bereit.

Der Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif DLC bietet den tropischen Planeten Scarif, der auch im am 15. Dezember 2016 in die Kinos kommende Rogue One: A Star Wars Story eine gewichtige Rolle spielt. Im Ganzen gibt es einen neuen Spielmodus (Infiltration), vier neue Karten sowie Jyn Erso und Orson Krennic als neue spielbare Helden. Mit dem U-Wing gibt es zudem ein neues Fahrzeug und mit der A180 Blaster Pistole und der DT-29 wird das Waffenarsenal erweitert.

Wer keinen Star Wars Battlefront Season Pass besitzt, muss sich voraussichtlich bis 20. Dezember 2016 gedulden, um den Rogue On: Scarif DLC kaufen und spielen zu können.

Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif – Official Trailer