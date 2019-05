Star Wars Jedi: Fallen Order – Offenbar Livestream mit Gameplay am 9. Juni 2019 geplant

Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts planen offenbar am 9. Juni 2019 ab 18:30 Uhr unserer Zeit einen Star Wars Jedi: Fallen Order Livestream on air zu schicken, in welchem vor allem auch erstes Gameplay gezeigt werden soll. Eine entsprechende Ankündigung konnte man einem inzwischen leider wieder gelöschten Video auf Youtube entnehmen.

Es steht zu vermuten, dass das Ankündigungsvideo, welches den Star Wars Jedi: Fallen Order Livestream in Aussicht stellt, zu früh online geschaltet wurde. Dass der Livestream stattfinden wird, scheint aber durchaus gesichert, da die Übertragung im Zuge des EA Play-Events über die Bühne gehen soll. EA Play findet in diesem Jahr zum vierten Mal, wenn auch erstmalig ohne EA eigene Pressekonferenz, im Vorfeld der E3 2019-Messe statt. In diesem Jahr hat EA das EA Play-Event unter das Motto „weniger reden, mehr spielen“ gestellt. Im Fokus sollen dieses Jahr vor allem die Spieler stehen, die Gelegenheit bekommen sollen erste Einblicke in kommende Spiele aus dem Haus Electronic Arts zu bekommen.

Ebenfalls ist geplant verschiedene Livestreams zu bereits angekündigten EA-Spielen abzuhalten. Die Streams werden jedoch nicht ausschließlich von EA angeboten werden, sondern auch von dann anwesenden Content Creator, die ihre Beiträge auf ihren jeweiligen Kanälen anbieten werden.

Unstrittig scheint allerdings zu sein, dass es sich EA nicht nehmen lassen wird ihren nächsten, großen Star Wars-Spiele-Wurf in Form von Star Wars Jedi: Fallen Order selbst zu präsentieren. Sobald wir gesicherte Angaben zum geplanten Livestream am 9. Juni 2019 vorliegen haben, werden wir entsprechend darüber berichten!

Star Wars Jedi: Fallen Order soll am 15. November 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Gemäß Ankündigung dürft ihr euch auf ein von Respawn Entertainment entwickeltes Third-Person-Action-Adventure freuen. Weiterhin wird im Zuge der Realisierung mit Lucasfilm zusammengearbeitet, um neue Figuren als auch Orte für das Spiel zu schaffen. In Star Wars Jedi: Fallen Order soll es um einen Jedi-Padawan namens Cal Kestis gehen, der sich ca. fünf Jahre nach den Geschehnissen des Films Star Wars: Episode III – Die Rache deR Sith auf der Flucht vor dem Imperium befindet.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Enthüllungstrailer