Starbreeze Studios – Payday-Entwickler setzt künftig auf Koop und nicht auf Singleplayer

Die Starbreeze Studios haben für sich entschieden künftig keine Spiele mehr mit Singleplayer anzubieten. Entsprechend hat sich Almir Listo, Global Brand Director im Hause Starbreeze, während der Reboot Develop 2017 geäußert und diesen Schritt damit begründet, dass der Wiederspielwert bei Titeln mit Einzelspieler gen null tendieren würden.

Als Beispiel nannte Listo die hauseigene Produktion Brothers: A Tale of Two Sons, welches unter anderen für Playstation 3, PS4, Xbox 360 als auch Xbox One erschienen ist. Und auch wenn, wie Listo erklärt, dass das Adventure gute Kritiken vor allem auch für die Geschichte eingeheimst hat, hatte diese ein Ende und unterm Strich folgten daraus keine nachhaltigen Einnahmen.

Ganz anders sei das bei Spielen wie der Payday-Serie, der als Multiplayer-Titel angelegt und durch den steten Support einen hohen Wiederspielwert aufweise. Listo erklärte, dass Starbreeze damit in der Lage sei konstant neue Inhalte zu liefern und natürlich auch das Spiel über die Zeit hinweg stetig zu verbessern. Ein Vorgehen, dass auch das Einkommen für den Entwickler sichere.

Aus diesem Grund werde man künftige Starbreeze-Projekte, wie beispielsweise die The Walking Dead- und Crossfire-Spiele, als Koop- bzw. Mehrspielertitel konzipieren. Einzelspieler-Titel wolle man, so Listo abschließend, lieber anderen Studios überlassen.