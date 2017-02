Stardew Valley â€“ Disc-Version mit Trailer angekÃ¼ndigt

Stardew Valley wird absehbar, konkreter Termin: tba, auch als Disc-Version zum Preis von 29,99 Euro für Playstation 4 und Xbox One im Handel erscheinen, wie 505 Games, Digital Bros. S.p.A. und ConcernedApe bekanntgegeben haben. Stardew Valley wurde bisher ausschließlich als Download-Variante in den verschiedenen Stores für PC, Playstation4 und Xbox One angeboten.

In Stardew Valley erbt ihr die alte Farm eures Großvaters. Anfangs habt ihr nur ein paar Münzen in der Tasche und ein bisschen Werkzeug zur Hand. Damit ausgestattet gilt es nicht nur der eigenen Farm zu neuem Glanz und Ertrag zu verhelfen.

Stardew Valley | Announcement Trailer | PS4, Xbox One | Deutsch

Stardew Valley Features:

Züchtet Tiere, baut Feldfrüchte an, pflanzt einen Obstgarten, stellt nützliche Maschinen her und vieles mehr;

Mausert euch zum Meisterfarmer und durchlauft dabei verschiedene Stufen: Feldbau, Bergbau, Kampf, Angeln und Nahrungssuche;

Werdet Teil der Gemeinschaft! Über 30 Charaktere leben in Stardew Valley und alle haben ihre eigene tägliche Routine, Geburtstag, Gesprächsstoff und Mini-Sequenzen.

Trefft auf euren Reisen verschiedene Monster, Waffen, neue Umgebungen, wertvolle Edelsteine und andere Schätze;

Lasst Stardew Valley wieder aufleben, indem ihr das alte Gemeindezentrum repariert. Alternativ könnt ihr euch mit der Joja Corporation zusammenschließen;

Wie wäre es mit Heiraten? Es stehen zehn Junggesellinnen und Junggesellen zur Verfügung;

Stellt Köder und Krabbenkörbe her und fischt saisonal unterschiedliche Fische aus den Gewässern rund um Stardew Valley;

Sammelt Artefakte und Mineralien, die ihr dem Museum stiftet;

Stellt Gerichte und nützliche Objekte wie Vogelscheuchen, Ölmaschinen, Öfen und das seltene Kristallarium mit den über 100 verschiedenen Koch- und Fertigungsrezepten her;

Passt mit einer Vielzahl an Dekoraktionsobjekten euer Haus und euren Charakter an.

Nebenbei teilte 505 Games außerdem mit, dass sich Stardew Valley Plattform übergreifend bisher fast zwei Millionen Mal digital verkauft hat.