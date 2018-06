Starfield – “Next-Gen-Singleplayer-RPG” von Bethesda angekündigt

Starfield ist das neue als “Next-Generation-Singleplayer-Rollenspiel” aus dem Hause Bethesda, welches mit einem kurzen Teaser-Trailer während der E3 Pressekonferenz des Entwicklers vorgestellt wurde. Der Science-Fiction-Titel wird von den Bethesda Game Studios entwickelt und ist seit 25 Jahren die erste neue Franchise des Unternehmens. Unklar ist für den Moment noch, für welche Plattformen Starfield erscheinen wird. Als wahrscheinlich gelten PC und Next-Generation-Konsolen.

Spiele relevante Informationen ist Bethesda allerdings auch schuldig geblieben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Starfield das Weltraum-Sandkasten-Spiel mit Deep Space 9-Anleihen ist, zu dem es im letzten Jahr einige Gerüchte gab. Demnach würde es in Starfield eine offene Welt geben, gespielt in der Ego-Perspektive. Geboten werde soll zudem auch das typische Bethesda Game Studio-Feeling, so wie ihr es von beispielsweise Fallout 4 oder auch The Elder Scrolls 5: Skyrim gewohnt seid. Im Mittelpunkt stünde eine eigene Raumstation inklusive einer Crew bestehend aus NPCs. Als Ziel stünde unter anderem die Raumstation zu vergrößern und auszubauen.

Weiterhin würden, wie für Rollenspiele nicht unüblich, Fraktionen eine Rolle spielen, ebenso das Erkunden und Bereisen des Weltalls bzw. Universums. Während dieser Reisen sollen Kontakte zustande kommen, beispielsweise mit Händlern oder aber mit Bewohnern anderer Planeten bzw. Raumstationen, die auch Aufträge bzw. Missionen für einen parat haben. Von prozeduraler Generierung der Galaxien und Planeten ist die Rede als auch von einer generellen Story-Kampagne. Auch sollen Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf haben.

In weit diese vorbenannten Angaben ihre Richtigkeit haben, bleibt abzuwarten. Bethesda hat sich bis dato nicht dazu geäußert und, wie bereits angemerkt, keine weiterreichenden Informationen zu Starfield bekanntgegeben. Gesichert ist im Moment nur, dass Starfield mit dem nachfolgenden Trailer angekündigt wurde.

Starfield – Official E3 Announcement Teaser