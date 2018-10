Starlink: Battle for Atlas â€“ Ab sofort fÃ¼r PS4, Switch und Xbox One verfÃ¼gbar

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das von Ubisoft Toronto entwickelte Action-Adventure Starlink: Battle for Atlas ab sofort für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One verfügbar ist. Außerdem hat Ubisoft den obligatorischen Launch-Trailer zu Starlink: Battle for Atlas veröffentlicht, um euch die Open-World-Weltraum-Saga schmackhaft zu machen. Ergänzend dazu könnt ihr euch auch den ebenfalls verfügbaren Starlink: Battle for Atlas TV-Spot als Video anschauen.

Mit Starlink: Battle for Atlas seid ihr in der Lage real existierende Raumschiff-Spielzeuge anzupassen und diese mit eurem Controller zu verbinden, sodass ihr in den Weltraum aufbrechen könnt. Spielt wahlweise alleine oder mit einem Freund im lokalen Zwei-Spieler-Splitscreen-Koop-Modus.

STARLINK : BATTLE FOR ATLAS LAUNCH TRAILER – DER WUNSCH | Ubisoft [DE]

Ubisoft verspricht, dass sobald ein physischer Pilot, ein Raumschiff oder ein Bauteil mit der Controllerhaltung verknüpft wurde, diese augenblicklich im Spiel erscheinen. Auf diese Weise sollt ihr schnell auf das Kampfgeschehen reagieren und eure Taktik anpassen können.

Alle Starlink-Raumschiffteile- und –Piloten sollen miteinander kompatibel sein, sodass ihr eurer Kreativität freien lassen und einzelne Komponenten miteinander kombinieren könnt, um die verschiedensten Herausforderungen anzugehen. Die modularen Toys und die dynamischen Kampfmechaniken bieten euch verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen. Experimentiert mit den Fähigkeiten der Piloten, Waffen und Schiffe und setzt starke Kombos ein, um eure Feinde zur Strecke zu bringen.

Starlink: Battle for Atlas bietet Open-World-Gameplay, welches euch ein komplettes Sternensystem bietet, dass ihr frei erkunden könnt. Sieben unterschiedliche Planeten warten darauf von euch entdeckt zu werden. Dafür steht auch ein buntes Charakterteam zur Verfügung, darunter Flieger-Ass Fox McCloud als exklusiver Zusatzinhalt für Nintendo Switch.

Starlink: Battle for Atlas – TV Spot | Ubisoft [DE]

Beginnt eure Starlink: Battle for Atlas Reise mit dem Retail Starter Pack, welches das Spiel, ein Raumschiff, einen Piloten, eine Vielzahl von Waffen, die Starlink-Controllerhalterung und ein Poster beinhaltet. Das Nintendo Switch Starter Pack bietet zudem das Arwing Raumschiff sowie Fox McCloud als Piloten. Die Sammlung kann generell mit zusätzlichen Schiffen, Waffen und Piloten erweitert werden.

Mit Starlink: Battle for Atlas werden auch Erfolge- und Trophäenjäger auf ihre Kosten kommen und fürs Erste gesamt 41 Erfolge/Trophäen erspielen können. Unser von Ubisoft zur Verfügung gestelltes Testmuster zu Starlink: Battle for Atlas ist auch schon auf dem Weg zu uns, sodass wir euch in Kürze unsere Eindrücke schildern können!