Starlink: Battle for Atlas soll am 16. Oktober 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen. Wie üblich, gilt es auch im neuen Weltraum-Action-Adventure von Ubisoft einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Starlink: Battle for Atlas 41 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon sieben als geheim eingestuft wurden. Natürlich haben wir euch auch alle als geheim eingestuften Achievements/Trophies in folgender Liste aufgedeckt, sodass ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen könnt, welche Erfolge/Trophäen in Starlink: Battle for Atlas auf euch warten.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Starlink: Battle for Atlas – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Spaß mit Mods – 10 Gamerscore / Trophäe

Rüste deine erste Mod aus.

Perfekte Einheit – 100 Gamerscore / Trophäe

Baue auf jedem Planeten einen Starlink-Turm.

Aasgeier – 10 Gamerscore / Trophäe

Plündere 10 verlassene Schiffe im Weltraum.

Weltraumpolizei – 25 Gamerscore / Trophäe

Neutralisiere 5 Outlaw-Verstecke im Weltraum.

Upcycling – 10 Gamerscore / Trophäe

Benutze die Fusion, um eine höherrangige Mod herzustellen.

Legendärer Modder – 25 Gamerscore / Trophäe

Besorge dir eine legendäre Mod.

Andenken der Hüter – 25 Gamerscore / Trophäe

Finde ein Hüterrelikt.

Vollausstattung – 25 Gamerscore / Trophäe

Rüste 8 Schiffs- & Waffenmods an einem Schiff aus. Verwende seltene, epische oder legendäre Mods.

Vollgepackt – 50 Gamerscore / Trophäe

Fülle deine Schiffe mit epischen oder legendären Mods.

Astronom – 10 Gamerscore / Trophäe

Entdecke alle Planeten in Atlas.

Kartograph – 10 Gamerscore / Trophäe

Kartografiere sämtliche Teile eines Planeten.

Forscher – 25 Gamerscore / Trophäe

Zeichne jede Entdeckung auf einem Planeten auf.

Xenobiologe – 10 Gamerscore / Trophäe

Entdecke 5 Tierspezies.

Dr. Dolittle – 25 Gamerscore / Trophäe

Entdecke jede Tierspezies in Atlas.

Voll ins Schwarze – 10 Gamerscore / Trophäe

Besiege 10 Ziele, indem du mit Präzisionswaffen wie dem Schredder auf ihre Schwachpunkte zielst.

Kontermeister – 10 Gamerscore / Trophäe

Reflektiere einen Angriff 10 Mal mit einem perfekt getimten aktiven Schild.

Kryogenisch – 10 Gamerscore / Trophäe

Zerschmettere 5 eingefrorene Ziele.

Dampf ablassen – 10 Gamerscore / Trophäe

Füge 10 Zielen einen Thermalschock zu.

Bombig – 10 Gamerscore / Trophäe

Triff 5 Ziele mit einer einzigen Stasis-Explosionskombo.

Einzigartigkeit – 10 Gamerscore / Trophäe

Fange 3 Ziele in einem einzelnen Gravitationswirbel.

Feuerwehrmann – 10 Gamerscore / Trophäe

Benutze Kälte, um einen Feuergiganten zu besiegen.

Antifrost – 10 Gamerscore / Trophäe

Benutze Hitze, um einen Eisgiganten zu besiegen.

Helferchen – 10 Gamerscore / Trophäe

Repariere im KOOP deinen Partner, nachdem er abgeschossen wurde.

Tag-Team – 50 Gamerscore / Trophäe

Besiegt im KOOP gemeinsam einen Prime.

Für die Wissenschaft! – 10 Gamerscore / Trophäe

Baue deine erste Werkstatt der Expedition.

In der Einheit liegt die Kraft – 25 Gamerscore / Trophäe

Verbünde dich mit 5 Außenposten-Typen.

Wohlstand – 50 Gamerscore / Trophäe

Erreiche 100 % auf dem Allianz-Tracker eines Planeten.

Diplomatisches Netzwerk – 50 Gamerscore / Trophäe

Erreiche mindestens 25 % auf dem Allianz-Tracker aller Planeten.

Schiffsbeherrschung – 10 Gamerscore / Trophäe

Verdiene 3 Fertigkeitenpunkte durch das Meistern von Schiffen.

Waffenbeherrschung – 10 Gamerscore / Trophäe

Verdiene 6 Fertigkeitenpunkte beim Meistern von Waffen.

Mentor – 25 Gamerscore / Trophäe

Investiere in die Mentorfertigkeit eines Piloten, um deine ganze Crew stärker zu machen.

Ass – 100 Gamerscore / Trophäe

Gib 14 Fertigkeitenpunkte für einen Piloten aus.

Mein geliebtes Zuhause – 10 Gamerscore / Trophäe

Baue 8 Upgrades für die Equinox.

High-Tech – 50 Gamerscore / Trophäe

Verbessere zwei Bereiche der Equinox auf die höchste Stufe.

Starlink: Battle for Atlas – Geheime Erfolge Trophäen

Wir sind gestartet – 10 Gamerscore / Trophäe

Fliege zum ersten Mal von einem Planeten aus in den Weltraum.

Neuland – 10 Gamerscore / Trophäe

Entdecke deinen ersten neuen Planeten außerhalb des Handelssektors.

Je größer desto besser – 10 Gamerscore / Trophäe

Zerstöre einen Prime.

Gefängnisausbruch – 10 Gamerscore / Trophäe

Zerstöre einen Dreadnought.

Mutiger Vorstoß – 10 Gamerscore / Trophäe

Erhöhe die Starlink-Reichweite, um den Kampf zu Grax zu tragen.

Retter von Atlas – 100 Gamerscore / Trophäe

Besiege Grax.

Knappe Sache – 10 Gamerscore / Trophäe

Besiege einen Extraktor oder Prime mit deaktivierten Schilden.