Starlink: Battle for Atlas – Neues Action-Adventure von Ubisoft angekündigt

Starlink: Battle for Atlas ist ein brandneues Action-Adventure, dass von Ubisoft Toronto entwickelt wird, während der E3 2017 Ubisoft Pressekonferenz angekündigt wurde und im Herbst 2018, konkreter Termin: tba, für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Starlink: Battle for Atlas wird eine Open-World-Weltraum-Saga liefern, in welcher ihr echte und physische Raumschiffe erstellen und individuell anpassen könnt. Habt ihr ein Teil an eurem Raumschiff angebracht, wird es auch unmittelbar im Spiel auftauchen. Kombiniert verschiedene Pilotenfähigkeiten, Waffentypen und Statuseffekte, um eure Gegner mit vernichtenden Kombos anzugreifen.

In Starlink: Battle for Atlas sollt ihr verschiedene Wege nutzen können, um euer Ziel zu erreichen. Kreativität und individuelle Anpassung sollen ebenso wie das Experimentieren eine zentrale Rolle spielen. Die offene Spielwelt erlaubt zudem, dass ihr selbst entscheiden könnt, wo ihr als nächstes hin fliegen und mit wem ihr Allianzen schließen wollt. Außerdem ist es euch überlassen, ob ihre eure Sammlung physisch oder digital anlegen wollt. Grundlegend sind alle Teile miteinander kompatibel.

Auf Basis der Snowdrop-Engine konzipiert, erlaubt Starlink: Battle for Atlas, dass ihr nahtlos durch die Alien-Welten des Atlas-Sternensystems reisen, deren Lebensformen entdeckt und Herausforderungen meistern. Individuelle Entscheidungen und eure Kreativität sollen dafür sorgen, dass sich keine Spielerfahrung gleicht. Jede getroffene Entscheidung soll demnach Auswirkungen auf die eigene Reise haben. Gegner werden entsprechend reagieren und beispielsweise intelligenter zurückschlagen, sogar das Sternensystem übernehmen, wenn ihr sie nicht stoppt.

