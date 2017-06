State of Decay 2 – E3 2017 4K-Trailer und Screenshots veröffentlicht

Während des E3 2017 Press-Briefings von Microsoft wurde ein neuer State of Decay 2 4K-Gameplay-Trailer, als auch ein paar frische Screenshots veröffentlicht.

Wer nicht mehr alleine durch die Zombieverseuchte Welt von State of Decay 2 streifen möchte, kann sich mit Freunden dem neu hinzugekommenen Koop-Modus widmen.

Das Zombie-Survival-Game State of Decay 2 der Undead Labs wurde bereits während der E3 2016 offiziell von Microsoft angekündigt.

State of Decay 2 soll im Frühjahr 2018 als Xbox Play Anywhere Titel für Windows 10 und Konsolen exklusiv für Xbox One erscheinen.

State of Decay 2 – E3 2017 – 4K Trailer