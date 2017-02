State of Decay 2 – Neuer Screenshot verfügbar

Zum kommenden virtuellen Zombie-Überlebenstraining State of Decay 2 hat Entwickler Undead Labs einen weiteren Screenshot veröffentlicht.

Die durchaus stimmungsvolle Szenerie stellt anschaulich dar, wie es aussehen kann, wenn man „tot bei jemandem über dem Zaun hängt“. Ein Schicksal, dass insbesondere Zombies mangels nicht mehr vorhandener Kletter- und Sprungfähigkeiten wohl häufiger ereilt. Da hat man als Überlebender doch die Chance den Sonnenuntergang etwas genießen zu können…

State of Decay 2 wurde vergangenes Jahr während der E3 2016 angekündigt und soll im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, erscheinen. State of Decay 2 gehört, neben diversen anderen geplanten Titeln, zum exklusiven Xbox One Lineup.