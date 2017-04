State of Decay 2 – Release-Termin wird im Juni 2017 bekanntgegeben

State of Decay 2-Entwickler Undead Labs hat auf Twitter bekanntgegeben, dass man während der E3 2017, die, wie gewohnt, im Monat Juni, konkret vom 13.-16. Juni 2017 in Los Angeles (USA) stattfinden wird, den Erscheinungstermin nennen werde. Bisher stand lediglich fest, dass das Survival RPG State of Decay 2 im Jahr 2017 veröffentlicht werden soll.

State of Decay 2 wurde vergangenes Jahr ebenfalls während der E3 2016 für Xbox One angekündigt. Undead Labs State of Decay 2 gehört, wie diverse andere Spiele auch, zum bestätigten Xbox One exklusiven Lineup in 2017 und präsentierte sich darüber hinaus zuletzt mit einem idyllisch-morbiden Screenshot.