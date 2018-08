State of Mind – Ab sofort für PC und Konsolen verfügbar

Deadlic Entertainment hat bekanntgegeben, dass der futuristische Thriller State of Mind ab sofort für PC (GOG, Steam), Playstation 4, Switch und Xbox One verfügbar ist. Passend dazu gibt es natürlich auch den obligatorischen Launch-Trailer, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

State of Mind wurde mit der Unreal Engine entwickelt und thematisiert den technologischen Fortschritt der Welt. Ihr unternehmt eine Zeitreise ins Jahr 2048 und erlebt, welchen Einfluss Technologien auf unser Leben haben. Eine Zeit, in der auch Journalisten Richard Nolan zuhause ist. Nolans Leben droht in sich zu zerfallen: Seine Frau und sein Sohn sind verschwunden und Richards Erinnerungen verblassen nach und nach.

State of Mind – Launch Trailer

State of Mind präsentiert sich in einem Low-Poly-Stil, der dafür genutzt wird Richards Welt zu reflektieren. Neben Richard warten weitere Charaktere darauf von euch gespielt zu werden und gesamt soll State of Mind ca. 15 Spielstunden bieten.

In State of Mind sind die aktuellen Gegebenheiten alles andere als vielversprechend: Ressourcenknappheit, Wasser und Luft verpestet, steigende Kriminalität und Kriege haben die Menschen rund um den Globus in eine Spirale aus Apathie, Realitätsfremdheit und Regierungsverdrossenheit gestürzt. Drohnen und Androiden haben so gut wie alle Arbeitsplätze in den zivilen Bereichen übernommen und der Unmut der Menschen gegenüber der Mechanisierung, der Vernetzung und der immerwährenden Überwachung wächst stetig. In all diesem Trubel versucht sich Richard an der Wahrheitsfindung und das beeinflusst nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Umwelt.

State of Mind kommt nicht nur mit einer interessanten Story im Gepäck zu euch, sondern auch mit folgenden Features:

Eine verstörende Vision der nahen Zukunft, in die ihr eintauchen könnt;

Ein mehrschichtiger Sci-Fi Thriller, in dem die Grenzen zwischen dystopischer Realität und virtuellem Utopia verschwimmen;

Enthüllt eine weltweite Verschwörung in einer Gesellschaft geprägt von Digitalisierung, Überwachung und Transhumanismus;

Erkundet eine Welt mit einem einzigartigen und vielfältigen grafischen Stil, in dem Low-Poly Charaktere auf realistische Schauplätze treffen;

Erlebt die Welt durch Protagonist Richard Nolan sowie fünf weitere spielbare Charaktere;

Nutzt die Geschicklichkeit, Auffassungsgabe und Recherchefähigkeiten, um Richards Vergangenheit wiederherzustellen.

State of Mind ist ab sofort zum Preis von 39,99 Euro im Nintendo eShop, im PSN Store und im Xbox Store verfügbar. Für PC könnt ihr State auf Mind auf Steam bzw. GOG.com zum derzeit reduzierten Preis von 26,99 Euro (statt 29,99 Euro) erstehen.