State of Decay 2 – gamescom 2017 Trailer veröffentlicht und neue Infos zum Koop-Modus

Microsoft hat während des Xbox gamescom 2017 Livestreams weiteres Bildmaterial zum Open-World-Survival-Game State of Decay 2, welches von Undead Labs entwickelt wird, veröffentlicht.

State of Decay 2 wird im Vergleich zum Vorgänger einige Neuerungen bieten, darunter auch einen kooperativen Multiplayer. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen und gemeinschaftlich ums Überleben kämpfen. Sollte sich ein Mitspieler in Not befinden, kann er mit Hilfe einer Signalrakete einen Notruf absetzen und auf diese Weise auf sich aufmerksam machen. Das Besondere daran: Dieser Notruf wird an alle Spieler in der Freundesliste übermittelt, die ebenfalls gerade State of Decay 2 spielen. Um auf den Hilferuf zu reagieren, müsst ihr dann als potentieller Helfer nichts weiter tun als den Home-Button zu drücken, um dem betreffenden Spieler zur Seite stehen zu können.

State of Decay 2 soll im Frühjahr 2018 als Xbox Play Anywhere Titel für Windows 10 und Konsolen exklusiv für Xbox One erscheinen.

STATE OF DECAY 2 Gamescom 2017 Trailer