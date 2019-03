State of Play ist eine neuer Video-Showcase bzw. Videoreihe, die von Sony angekündigt wurde und deren erste Folge bereits am kommenden Montag, 25. März 2019 weltweit unter anderem via Twitter, Twitch, Youtube als auch Facebook verfolgt werden kann.

State of Play ist keine einmalige Sache, vielmehr eine sich wiederholende Geschichte, da euch über das ganze Jahr verteilt immer wieder via Livevideo bzw. im Anschluss auch als Video on Demand Updates und Ankündigungen zu Playstation-relevanten Themen geboten werden sollen.

In der ersten State of Play-Folge am kommenden Montag. 25. März 2019, beginnend um 22:00 Uhr unserer Zeit sollen euch anstehende PS4- und PS VR-Software gezeigt werden, ergänzt von neuen Trailern, neuen Spielankündigungen und Gameplay-Footage.