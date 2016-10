Steep – Beta-Termin, Early Access, Inhalte und neuer Trailer

Ubisoft hat die Termine der angekündigten und geplanten Steep Beta bekanntgegeben. Zum einen wird es eine Early Access-Beta geben, für die man sich nach wie vor registrieren kann, sowie eine Offene Beta.

Die Steep Early Access-Beta soll vom 10. November 2016 bis einschließlich 14. November 2016 stattfinden. Zugang zur Steep Open Beta gibt es ab dem 18. November 2016 bis einschließlich 21. November 2016.

Wer sich einen möglichen Zugang zur Early Access-Beta sichern möchte, kann sich noch bis spätestens zum 9. November 2016 auf SteepGame.com registrieren. Die Early Access- als auch die Open Beta werden auf PC, Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.

Während der Beta-Phasen können Spieler die Welt von Steep entdecken, indem Umgebungen erkundet, Pisten abgefahren und eine Reihe an Herausforderungen in drei von sieben Regionen (Aravis, Tirol, Nadeln) abgeschlossen werden können. Hinzu kommen Berggeschichten, die erzählerische Herausforderungen bieten, die, erfolgreich abgeschlossen, neue Ausrüstungsgegenstände zur Charakteranpassung freischalten. Weiterhin können Steep Beta-Teilnehmer die Egoperspektive, welche ergänzend zur Third-Person-Ansicht zur Verfügung steht, testen.

Steep wurde während der E3 2016 angekündigt und soll am 2. Dezember 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One weltweit erscheinen. Ein Anfang September 2016 veröffentlichter Trailer zeigt ergänzend „alles, was man über Steep wissen muss“.

STEEP – Trailer zur Open Beta | Ubisoft [DE]