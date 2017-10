Steep – Road to the Olympics-DLC Preview-Special veröffentlicht

Ubisoft hat zur kommenden Steep-Erweiterung Road to the Olympics ein Preview-Special veröffentlicht, in welchem ihr einen ersten Eindruck davon erhaltet, welche neue Disziplinen und Abfahrten auf euch warten werden. Mit dem Steep Road to the Olympics-DLC werdet ihr, zumindest virtuell, zur Winterolympiade 2018 nach Südkorea mitgenommen.

Im Story-Modus von Steep Road to the Olympics schlüpft ihr die Haut junger Athleten, um am Ende der Erste zu sein, der in drei Freestyle-Events (Big Air, Half Pipe und Slopestyle) die Goldmedaille gewinnt.

Steep Road to the Olypmics soll am 5. Dezember 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ergänzend wird auch eine Steep Winter Games Edition veröffentlicht werden, die neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung als auch den Season Pass des ersten Steep Jahres beinhaltet.

Steep Road to the Olympics – Preview-Special | Ubisoft [DE]