Steep – „Road to the Olympics“-Erweiterung angekündigt

Steep wird mit „Road to the Olympics“ noch in diesem Jahr eine neue Erweiterung spendiert bekommen, wie Ubisoft während ihrer E3 2017 Pressekonferenz bekanntgegeben hat. „Road to the Olympics“ soll europaweit am 5. Dezember 2017 erscheinen.

Die Steep „Road to the Olympics“-Erweiterung nimmt euch mit zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeong Chang (Südkorea). Es erwarten euch neue Herausforderungen und eine ganze Reihe olympischer Disziplinen wie beispielsweise Downhill, Slopestyle, Halfpipe, Giant Slalim, Super G und Big Air.

Steep erschien erstmals am 2. Dezember 2016 und ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Seit Release wurde Steep regelmäßig mit ergänzenden Inhalten versorgt, zuletzt mit der Winterfest-Erweiterung oder auch dem Alaska-Update.

Steep Road to the Olympics – Ankündigung E3 2017