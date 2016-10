Steins; Gate 0 – Release der Visual Novel für Europa bestätigt

Die Steins; Gate-Fortsetzung Steins; Gate 0 soll, wie PQube bekanntgegeben hat, bereits im November 2016 für Playstation 4 und PS Vita erscheinen. Steins; Gate 0 von 5pb und Nitroplus ist eine japanische Visuel Novel und seit Dezember 2015 in Japan für Playstation 3 und PS Vita und seit August 2016 auch für PC verfügbar.

Steins: Gate 0 geht es um die Geschichte der Welt Kuriso, die Okabe nicht mehr retten konnte. Seither muss er mit dieser Entscheidung leben, was allerdings nicht gelingt. Nur wenig später stellt sich heraus: Okabe ist ein seelisches Wrack, außerdem nimmt er Medikamente und er geht seinen Freunden aus dem Weg. Er hat nur noch ein Ziel vor Augen: Kurisos Arbeit fortsetzen. Aber das Schicksal hat andere Pläne für Okabe und auf einmal kommt er an einen Punkt, da Kuriso offenbar doch nicht so verloren scheint, wie anfangs gedacht…

Die Lokalisierung von Steins: Gate 0 stellte die Macher nach eigenen Angaben vor diverse Herausforderungen, wie Adam Lensenmayer, Leiter der Lokalisierung erklärt – Zitat:

Die Arbeit selbst stellte uns ebenfalls vor Herausforderungen. Zuallererst handelt es sich um ein wissenschaftlich exaktes Science-Fiction-Spiel. Wir mussten also viele Begriffe nachschlagen und auf korrekte Formulierungen achten. Auf Wikipedia verbrachte ich ganze Stunden, um mich über künstliche Intelligenz, Gehirnforschung und diverse Zeitreisetheorien zu informieren.

Hinzu kommt natürlich der Umstand, dass es sich um ein ausgeprägt japanisches Spiel für ein japanisches Publikum handelt. Es kommen also Dinge vor, die ein westliches Publikum nicht versteht. Im Originalspiel war dieses Problem weniger offensichtlich, da Steins;Gate 0 in dieser Hinsicht weniger speziell war und der Fokus auf der Internet- und Otaku-Kultur nicht so stark. Zudem gibt es im Spiel ein eigenes Lexikon, das die schwerer verständlichen Konzepte und Ideen erklärt.

Weithin wurde erklärt, dass man zum Spielen von Steins; Gate 0 den Erstling nicht kennen müsse.

Steins: Gate 0 soll am 25. November 2016 für Playstation 4 und PS Vita erscheinen.

Steins;Gate 0 – English Trailer | PS4, PS Vita