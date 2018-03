Steins;Gate 0 – Release für Anfang Mai 2018 auf Steam geplant

Während der GDC 2018 hat Publisher Spike Chunsoft den Release von Steins; Gate 0 auf Steam am 8. Mai 2018 enthüllt! Bereits am 25. November 2016 wurde das Spiel für PlayStation 4 und PS Vita veröffentlicht. Nun folgt auch die Veröffentlichung für PC, jedoch fehlt von einer Xbox-One-Version beinahe gänzlich jede Spur. Ausschließlich in Japan wird Steins; Gate 0 als digitial-only Titel für Xbox One verkauft.

Nachfolgend findet ihr die Produktbeschreibung der PlayStation-4-Version: