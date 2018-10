Storm Boy: The Game â€“ Release fÃ¼r PS4, Switch und Xbox One soll im November 2018 erfolgen

Storm Boy: The Game basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch Storm Boy von Colin Thiele (1964), welches die Geschichte eines Jungen und seine Freundschaft zu einem Pelikan erzählt. Angesiedelt an der Küste Südaustraliens, in der Nähe des Murray Rivers, findet ein Junge einen verwaistes Pelikankind. Er nimmt es auf und es entwickelt sich eine wundervolle Freundschaft zwischen dem Jungen und Mr. Percival, wie der Pelikan von dem Jungen getauft wird.

Storm Boy: The Game soll am 20. November 2018 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen als auch für Nintendo Switch sowie mobile Plattformen (iOS/Android) erscheinen. Für die Entwicklung von Storm Boy: The Game ist Blowfish Studios zuständig. Ihr sollt Gelegenheit haben die Geschichte des Jungens und seines Pelikan-Freunds zu erleben, da ihr nicht nur bestimmte, relevante Momente draus nachspielt, sondern das Ganze auch mit unterhaltsamen als auch entspannenden Minispielchen ergänzt wird. Zu diesen Aktivitäten gehören unter anderem das Segeln gehen, Vögel füttern, Sand surfen, Fangen spielen, zeichnen und mehr.

Storm Boy: The Game stellt sich nachfolgend visuell mit einem Trailer sowie einigen Screenshots vor.

Storm Boy, The Game – Coming Soon!