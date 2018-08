Stormdivers – Erstes Gameplay soll während gamescom 2018 enthüllt werden

Stormdivers heißt das neuste Projekt der finnischen Entwickler Housemarque, die sich in der Vergangenheit vor allem mit Titeln wie Resogun, Matterfall oder auch Nex Machina einen Namen gemacht haben. Wie das Team aktuell mit einem frischen Teaser-Trailer bekanntgegeben hat, plant Housemarque während der kommenden Woche wieder in Köln stattfindenden gamescom 2018 das erste Stormdivers Gameplay und damit vermutlich auch weitere Infos über das neue Projekt zu enthüllen.

Stormdivers wurde dieses Jahr im April angekündigt und soll, so viel steht bis dato schon mal fest, ein Multiplayer-Spiel werden und man wolle damit auch neue Wege abseits des Arcade-Genres beschreiten. Unklar ist für den Moment noch, für welche Plattformen Stormdivers erscheinen soll. Weiterhin wurde bisher auch noch kein Veröffentlichungstermin bzw. Zeitraum genannt.

Last not least für die Musik-Fans unter euch: Der in nachfolgendem Video verwendete Track mit Namen „Force my hand“ stammt von der finnischen Rockband National Nightmare und ist auf dem 2018-er Album „Sangre Salvaje“ zu finden.

STORMDIVERS – GC18 Teaser Clip