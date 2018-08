Strange Brigade – Käufer des Koop-Shooters erhalten einen Bonus-Charakter zum Launch dazu

Am 28. August 2018 soll das Third-Person-Koop-Shooter Strange Brigade vom britischen Entwickler Rebellion für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Anlässlich dessen hat man ein kleines Geschenk für diejenigen vorbereitet, die sich das Spiel innerhalb der ersten 30 Tage kaufen möchten. Nur innerhalb der ersten 30 Tage erhaltet ihr kostenlos einen weiteren Charakter dazu!

Der Charakter nennt sich Winston Bey, Forscher von Beruf und Gentleman der alten Schule. Mit ihm soll die Truppe von Strange Brigade komplett abgerundet sein, so der Entwickler. Winston Bey ist zwar als Forscher tätig, diese Tatsache hält ihn jedoch nicht ab auch neues auszuprobieren. So war er auch schon ein Reporter, Spion, Diplomat oder Goldgräber, und hat dadurch die Welt mehrmals bereist, und so ziemlich alles in seinem Leben gesehen. Für den Weltenbummler sind die Abenteuer der Strange Brigade ein netter Zeitvertreib, das Department of Antiquities hat jedoch andere Pläne mit ihm.

Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Strange Brigade anschauen und in unserem Archiv könnt ihr alles weitere zu Strange Brigade finden.

Strange Brigade – Launch-Trailer