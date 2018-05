Street Fighter 30th Anniversary Collection – Für PC, PS4, Switch und Xbox One erschienen

Street Fighter wird heuer 30 Jahre alt – herzlichen Glückwunsch den alten Haudegen! Grund genug eine spielbare Party in Form der im Dezember 2017 angekündigte Street Fighter 30th Anniversary Collection zu schmeißen, die ihr ab heute tatkräftig mitfeiern könnt.

Wie Capcom bekanntgegeben hat, ist die Street Fighter 30th Anniversary Collection seit heute offiziell im Handel oder als digitaler Download für PC via Steam, Playstation 4, Switch und Xbox One in den jeweiligen Stores zum Preis von um die 40 Euro (bzw. SFR 40.00) verfügbar.

Street Fighter 30th Anniversary Collection – Launch Trailer | PS4

Insgesamt erhaltet ihr mit der Collection zwölf Arcade-perfekte Street Fighter-Spiele anhand derer ihr die Geschichte der Reihe erleben könnt. Spielt wahlweise allein gegen den Computer, lokal gegen Freunde oder in vier Spielen online gegen Gegner aus aller Welt. Im einzelnen sind folgende Street Fighter-Spiele in der Street Fighter 30th Anniversary Collection enthalten:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting*

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo*

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3*

Street Fighter III

Street Fighter III: 2 nd Impact

Impact Street Fighter III: Third Strike*

* =inkl. Online- und Trainingsmodus

Abseits der Kampfaction könnt ihr euch außerdem auf ein umfassendes Museum, in dem unter anderem frühe Design-Dokumente bewundert werden können, freuen. Auch mit von der Partie sind die Biographien und Sprite-Galerien aller Kämpfer. Zudem könnt ihr mit dem integrierten Music Player sämtliche Street Fighter-Sounds wiedergeben.