Street Fighter 30th Anniversary Collection – Offizielle für Mai 2018 mit ersten Infos und Trailer angekündigt

Die Street Fighter-Serie wird tatsächlich schon 30 Jahre alt. 1987 erblickte der erste Ableger der Reihe das Licht der Welt und kann momentan mit einem Dutzend Titel aufwarten. Um das gebührend zu feiern, will Capcom nächstes Jahr die Street Fighter 30th Anniversary Collection veröffentlichen, mit welcher der “ultimative Tribut an die Spielhallen-Wurzeln der Street-Fighter-Serie” gezollt wird.

In der Street Fighter 30th Anniversary Collection sollen die folgenden Street Fighter-Spiele enthalten sein:

Street Fighter (Original)

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpa

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: Third Strike

Die vier Klassiker Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike erlauben dabei insbesondere das Austragen von Online-Matches. Während ihr auf eure Gegner wartet, könnt ihr euch schon einmal mit einem CPU-Gegner warm kämpfen und auf diese Weise auch noch “echtes Arcade-Spielgefühl” erleben. Bis zu vier Spieler können sich in der Lobby aufhalten und in Ranglistenspielen wird ermittelt, wer von euch auf dem Street Fighter-Thron Platz nehmen kann. Und wer das ist, wird stets in den globalen Ranglisten abgebildet. Außerdem soll eine moderne, sogenannte “Rewind”-Technik dafür sorgen, dass ihr latenzfrei Online zu Werke gehen könnt.

Street Fighter 30th Anniversary Collection – Announcement Trailer

Weiterhin wird die Street Fighter 30th Anniversary Collection ein Museum bieten, wo ihr euch Konzept-Grafiken als auch Charakter-Biographien, anschauen könnt. Zudem soll es den Musik-Player geben, mit dem ihr viele der für Street Fighter typischen Hymnen auf die Ohren bekommt.

Street Fighter 30th Anniversary Collection soll für Nintendo Switch, PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Mai 2018, konkreter Release: tba, als digitaler Download als auch im Handel erscheinen.