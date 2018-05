Street Fighter 30th Anniversary Collection – Vorbesteller erhalten einen Download-Code für Ultra Street Fighter IV

Capcom hat in dieser Woche angekündigt, dass Vorbesteller von Street Fighter 30th Anniversary Collection einen besonderen Bonus erhalten sollen. Vorgesehen ist, dass ihr einen digitalen Download-Code für Ultra Street Fighter IV erhalten sollt. Dieses Angebot gilt allerdings nur für PC-, PlayStation-4- und Xbox-One-Besitzern, Nintendo-Switch-Spieler gehen leider leer aus. Das Angebot gilt außerdem auch nur solange der Vorrat reicht!

In der Street Fighter 30th Anniversary Collection sollen die folgenden Street Fighter-Spiele enthalten sein:

Street Fighter (Original)

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpa

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: Third Strike

Street Fighter 30th Anniversary Collection soll für Nintendo Switch, PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen am 29. Mai 2018 im Handel erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch schon jetzt das klassische Beat’em Up wahlweise für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbestellen.