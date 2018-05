Street Fighter V: Arcade Edition – Cody wird Ende Juni 2018 als spielbarer DLC-Charakter hinzugefügt

Capcom hat den Release-Termin für den nächsten DLC-Charakter für Street Fighter V: Arcade Edition aus Season 3 enthüllt. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Sträfling Cody Travers, der am 26. Juni 2018 dem üppigem Charakter-Roster hinzugefügt werden soll. Passend zu der Ankündigung wurde ein neuer Trailer sowie zahlreiche Screenshots enthüllt, die ihr euch am Ende anschauen könnt.

Einige unter euch könnten Cody bereits aus Final Fight, Street Fighter Alpha 3 oder Street Fighter IV kennen. Bereits in diesen Titeln hatte er eine Vorliebe dafür, Probleme mit bloßen Händen, Messern und Rohren zu lösen. Das verschaffte ihm oft einen langen Aufenthalt im Gefängnis, wodurch er die meisten Kämpfe im Sträflings-Kostüm ausgetragen hatte. Doch in Street Fighter V: Arcade Edition soll das alles Geschichte sein – beinahe. Nach abgesessener Gefängniszeit hat Mike Haggar Cody von seinen Verbrechen befreit, was dazu führt, dass er der neue Bürgermeister von Metro City wird. Aber Cody hat dadurch keineswegs seinen alten Charme verloren, denn er löst seine Probleme immer noch gerne mit bloßen Händen oder Messern.

Cody ist der vierte von sechs kommenden DLC-Charakteren. Bisher wurden Sakura, Blanka und Falke dem Roster hinzugefügt, das schon bald auch um Cody erweitert wird. Im Verlaufe diesen Jahres sollen dann noch der mysteriöse Charakter G und die Ikone Sagat für das Beat’em Up-Spiel erscheinen.

Street Fighter V: Arcade Edition ist für PC und Playstation 4 im Handel erhältlich. Nachfolgend findet ihr den offiziellen Trailer von Cody sowie die weiteren bisher veröffentlichten Charakteren von Season 3!

Street Fighter V: Arcade Edition – Offizieller Trailer zu Cody

Street Fighter V: Arcade Edition – Offizieller Trailer zu Sakura

Street Fighter V: Arcade Edition – Offizieller Trailer zu Blanka

Street Fighter V: Arcade Edition – Offizieller Trailer zu Falke