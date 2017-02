Stuntman: Ignition â€“ PS4-Release â€žbald mÃ¶glichâ€œ

Der Rennspiel-Klassiker Stuntman: Ignition, der 2007 im August bzw. September 2007 für Playstation 2, Playstation 3 als auch Xbox 360 erschienen ist und seit dem 31. Januar 2017 auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden kann, wird offenbar „bald“ auch für Playstation 4 erscheinen.

Die PEGI hat vor Kurzem eine Altersverifizierung vorgenommen und Stuntman: Ignition mit einer Alterskennzeichnung „ab 16 Jahre“ versehen. Als Markeninhaber bzw. Publisher wird THQ Nordic angegeben. Eine offizielle Ankündigung, dass Stuntman: Ignition ebenfalls für Playstation 4 veröffentlicht wird, steht allerdings noch aus.