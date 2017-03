Styx: Shards of Darkness – Koop-Möglichkeiten in neuem Trailer vorgestellt

Goblin Styx ist wieder da und hat einen neuen Trailer im Gepäck, in welchem die verschiedenen Koop-Möglichkeiten, die in Styx: Shards of Darkness enthalten sind, gezeigt werden.

In Styx: Shards of Darkness könnt ihr mittels des „Drop-in/Drop-out“-Modus jederzeit einen Freund in eure laufende Spiel-Session einladen. Gemeinsam könnt ihr durch alle Levels schleichen, halsbrecherische Klettereinlagen vollführen, eure Gegner meucheln und natürlich auch verhöhnen. Aber Vorsicht, ohne gute Abstimmung zwischen euch und eurem mitspielenden Freund lauft ihr Gefahr doppelt so schnell ertappt zu werden. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch den Vorteil auf eurer Seite insbesondere größere Gegner zu verwirren als auch zu vernichten.

Styx: Shards of Darkness soll am 14. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Styx: Shards of Darkness – Coop Trailer