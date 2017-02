Styx: Shards of Darkness â€“ â€žMaking ofâ€œ-Video von Entwickler Cyanide verÃ¶ffentlicht

Styx: Shards of Darkness, welches Mitte März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll, hat ein weiteres Video spendiert bekommen. Das „Making of“ von Entwickler Cyanide gestattet einen Blick hinter die Kulisse und wirft insbesondere ein Auge auf die „Geburt des listigen Hauptcharakters Styx“.

Konkret geht Cyanide im Styx: Shards of Darkness „Making Of“-Video darauf ein, dass Styx kein typischer Videospielcharakter ist und das der „hässliche grüne Kerl“ vieles mit Köpfchen ausgleichen muss. Direkte Konfrontationen gehen für einen Goblin meistens nicht gut aus. Um doch als Sieger hervorzugehen, ist es sinnvoll die Umgebung zu inspizieren und passende Werkzeuge zu verwenden. Styx werde, so die Entwickler weiter, den Spielstil von euch adaptieren.

Wie ihr in den jeweiligen Levels vorgehen wollt, bleibt euch überlassen. Durchstreift das Areal und nehmt alles mit, was an sammelbaren Gegenständen vorhanden ist. Oder findet einen Weg, mit dem ihr keinen Alarm auslöst. Nutzt Styx seine akrobatischen Fähigkeiten oder setzt einfach nur das treue Werkzeug ein.

Styx: Shards of Darkness – Making of a Goblin

Styx: Shards of Darkness soll, im Vergleich zu seinem Vorgänger Styx: Master of Shadows, über eine größere Welt, vielschichtigere Fähigkeiten, abwechslungsreicheren Monstern als auch ein komplexeres und vertikaleres Leveldesign verfügen. Zudem versprechen die Entwickler, dass es nicht nur eine „epische Geschichte“ geben werde, sondern auch zahlreiche Zwischensequenzen, in denen „Styx charakteristische Bissigkeit und Geschicklichkeit hervorgehoben werden“.

Styx. Shards of Darkness soll am 14. März 2017 als Disc-Version im Handel sowie digitale Download-Fassung in den jeweiligen Stores für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.