Sudden Strike 4 – European Battlefields Edition Release-Trailer erschienen

Zur jüngst auch für Xbox One veröffentlichten Weltkriegsstrategie Sudden Strike 4: European Battlefields Edition ist jetzt der Release-Trailer verfügbar. Das Video enthält einige Gameplay-Szenen und stellt die Inhalte der Sammlung im Überblick vor.

In Sudden Strike 4 führen wir als deutscher, alliierter oder sowjetischer Befehlshaber über 100 verschiedene Einheiten im Rahmen von Echtzeit-Schlachten auf bekannten Schauplätzen des 2. Weltkrieges. Die Sudden Strike 4: European Battlefields Edition enthält die DLCs Road of Dunkirk, Battle of Kursk sowie die neue Finland: Winter Storm- Erweiterung. Das erst kürzlich veröffentlichte Finnland-Addon behandelt die Vyborg-Offensive des Jahres 1944 und lässt uns die Kämpfe zwischen finnischen und russischen Truppen nacherleben. Darüber hinaus bietet die Umsetzung für Xbox One drei exklusive Multiplayer-Karten.

Für PC sowie PlayStation 4 kam Sudden Strike 4 bereits im letzten Jahr auf den Markt. Nach Sudden Strike (2000), Sudden Strike 2 (2002) sowie Sudden Strike 3: Arms for Victory (2007) ist es der vierte reguläre Teil der Reihe, die zu den bekanntesten WW2-Strategiespiel-Serien zählt. Die Vorgänger erschienen allesamt für PC.

Sudden Strike 4 – European Battlefield Edition Release Trailer (DE)