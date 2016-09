Suits – Staffel 5 Gewinnspiel / Verlosung

Vor kurzem haben wir den Testbericht zur fünften Staffel von Suits veröffentlicht. Zugegeben, da wir große Fans der TV-Serie sind, verlosen wir in Zusammenarbeit mit Universal Pictures drei Blu-ray Versionen von Suits Staffel 5. Die drei Exemplare suchen eine/ neue/n Besitzer/in. Mit ein wenig Glück kannst genau du das sein. Das insidegames Team wünscht viel Glück beim Wettbewerb und drückt allen Teilnehmern die Daumen. Wenn euch die Verlosung gefällt, dann hinterlasst ganz einfach einen kurzen Kommentar in diesem Gewinnspiel-Beitrag.

Beantwortet uns die Frage richtig und füllt im Anschluss das Gewinnspiel-Formular korrekt aus.

“Aus wie vielen Episoden besteht die vierte Staffel von Suits?” (Kleiner Hinweis: Im Test zu Staffel 4 verraten wir es)

Rechtliches zum Gewinnspiel

Der Einsendeschluss ist am 1. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail über den Gewinn informiert. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeiter und Redakteure, die in Verbindung mit insidegames stehen, sind nicht zum Gewinnspiel zugelassen. Es ist nur eine Teilnahme pro Person möglich. Bei versuchten Betrug behalten wir uns das Recht vor, einen Ausschluss von sämtlichen in Zukunft statt findenden Gewinnspiele durchzuführen.