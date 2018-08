Supermassive Games – Until Dawn-Entwickler schützt Shattered State

Supermassive Games, unter anderen bekannt für Until Dawn, Hidden Agenda oder auch The Inpatient, hat beim europäischen Patent- und Markenamt den Namen Shattered State eintragen und damit schützen lassen. Ergänzend zur vorgenommenen Eintragung wurde auch ein Logo bestehend aus dem Schriftzug Shattered State sowie einer geballten in die Luft bzw. nach oben gestreckten Faust.

Unklar ist für den Moment, um was es sich bei Shattered State für ein Spiel handelt und für welche Plattform es vorgesehen ist. Logo und Titel lassen zumindest einmal Raum für Spekulationen. Wird, wegen der geballten Faust, teilweise von einem Prügelspiel ausgegangen, dürfte dies angesichts der bisherigen Supermassive Games Spiele-Historie eher unwahrscheinlich sein. Potentiell könnte Shattered State auch für einen Titel stehen, in dem das Thema Revolution thematisiert wird. Die in die Luft gereckte Faust steht häufig für Aufbegehren. Nimmt man noch den Titel dazu, bedeutet Shattered State übersetzt so viel wie Zerstörter Zustand.

Natürlich sind das bisher alles nichts weiter als Mutmaßungen und am Ende hat Supermassive Games etwas ganz anderes Sinn, denn noch hat der Entwickler sich nicht zum beantragten Markenschutz geäußert und auch keinen Titel mit Namen Shattered State angekündigt, sodass wir uns fürs Erste in Geduld üben und weitere Infos abwarten. Eventuell liefert ja die am Dienstag, 21. August 2018 startende gamescom schon Aufschluss.