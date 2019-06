The Surge 2 – Release steht fest und soll im September 2019 erfolgen

The Surge 2 hat seinen finalen Release-Termin verpasst bekommen, wie Entwickler Deck 13 bekanntgegeben hat. Demnach wird das Action-Rollenspiel am 24. September 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

The Surge 2 soll gegenüber seinem Vorgänger unter anderem größere Gebiete, mehr Waffen als auch neue Gegner, Bosse inklusive, bieten. Hingegen wurde das grundlegende Spielprinzip beibehalten. Die Waffenklassen sind auf zehn gestiegen (vormals fünf) und das Waffengewöhnungssystem wurde angepasst. Wieder mit von der Partie sind die Unterstützerdrohnen. Natürlich gilt es auch in The Surge 2 Gegner gekonnt die Extremitäten abzuschlagen, um neue Blaupausen für Rüstungen und Waffen freizuschalten als auch die nötigen Ressourcen für den Bau der Rüstungen zu bekommen.

The Surge 2 – Official Gameplay Trailer | Gamescom 2018

In The Surge 2 werdet ihr in der Stadt Jericho und deren verschiedenen Bezirke unterwegs sein. Die Stadt selbst steht unter Quarantäne. Die Story knüpft an die Ereignisse aus dem Erstling The Surge an und behandelt einmal mehr die außer Kontrolle geratene Nano-KI. In Sachen spielbaren Charakter sollt ihr in The Surge 2 in Sachen Aussehen und Charakter selbst entscheiden können.