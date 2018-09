The Surge – Erweiterung „The Good, the Bad and the Augmented“ vorgestellt

Focus Home und Deck 13 haben mit „The Good, the Bad and the Augmented“ die neue Erweiterung für das Action-Rollenspiel The Surge vorgestellt. Neben einem ersten Teaser-Trailer liefern Entwickler und Publisher auch erste Infos zum geplanten The Surge DLC und benennen auch den geplanten Release-Termin.

Demnach wird der The Surge DLC „The Good, the Band and the Augmented“ am 2. Oktober 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Seid ihr noch nicht im Besitz des The Surge Spiels, sollt ihr die Möglichkeit haben die The Surge Augmented Edition zu erstehen, welche neben dem Hauptspiel auch alle bis dato erschienen DLCs, „The Good, the Bad and the Augmented“ inklusive, beinhaltet.

The Surge – The Good, the Bad, and the Augmented Teaser Trailer

In „The Good, the Bad and the Augmented“ werdet ihr euch mit dem verrückt gewordenen Wissenschaftler Dr. Rischboter anlegen müssen. Bevor es jedoch zum ultimativen Showdown kommen kann, müsst ihr erst einmal in die Untiefen der CREO Einrichtung vordringen. Gar nicht so einfach, wenn sich die vermeintlich verlassenen Labore als eine Art Wild-West-Show entpuppen, da ihr euch durch verschiedene Trainingsräume kämpfen müsst. Modifizierungen werden euch sicher helfen und am Ende einer jeden Stage wartet natürlich eine Art Endboss, der, seid ihr erfolgreich, einzigartige neue Ausrüstungen für euch bereit hält, darunter Rüstungsteile, Waffen oder auch Implantate.

Das Action-RPG The Surge ist seit Mai 2017 für PC als auch Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Handel oder als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar. Außerdem wurde mit The Surge 2 bereits eine Fortsetzung von Focus Home und Deck 13 angekündigt, die 2019, konkreter Termin: tba, ebenfalls für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll.