The Surge – Gold-Status erreicht und Infos zum PS4 Pro-Update veröffentlicht

Focus Home Interactive und der zuständige Entwickler Deck 13 haben bekanntgegeben, dass The Surge den Gold-Status erreicht hat und die Entwicklung damit abgeschlossen ist.

Somit dürfte einem pünktlichen Release des Action-RPGs The Surge nichts mehr im Wege stehen.

Wer The Surge auf der Playstation 4 Pro spielen möchte, kann zum Release ein kostenloses Update herunterladen. Mit diesem PS4 Pro Update wird unter anderen dynamisches 4K bei 30 FPS und 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p ermöglicht. Kurze Zeit später soll noch ein weiteres Update erscheinen und die Aktivierung von HDR ermöglichen.

The Surge soll offiziell am 16. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.