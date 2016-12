The Surge – Neuer Gameplay-Trailer des Action-PRGs von Deck 13 verfügbar

Zum Action-Rollenspiel The Surge, das aktuell von Deck 13 entwickelt wird, ist ein weiterer Gameplay-Trailer verfügbar. In diesem gibt es einen weiteren Einblick in die Umgebungen von The Surge und es werden auch einige Kämpfe, die Möglichkeiten, die während eines Kampfes zur Verfügung stehen und natürlich verschiedene Gegner gezeigt.

Das Action-RPG The Surge soll vor allem taktische Kämpfe und Duelle bieten und ein dystopisches Zukunfts-Setting bieten. Erscheinen soll The Surge für PC, Playstation 4 und Xbox One. Als Release-Termin wird allgemein 2017 genannt, ein konkreter Erscheinungstermin wird gesondert bekanntgegeben.

The Surge – Gameplay Trailer