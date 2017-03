The Surge – Release-Termin des Action-RPGs steht fest

Focus Home Interactive und Deck 13 haben bekanntgegeben, dass das Action-RPG The Surge einen finalen Release-Termin erhalten hat.

In The Surge schlüpft ihr in die Rolle von Warren, der sich einen denkbar schlechten Tag für das Anlegen seines neuen Exo-Anzuges ausgesucht hat. Währenddessen kommt es zu einem nicht unerheblichen Zwischenfall, infolgedessen ihr euch gegen durchgeknallte Roboter, verrückt gewordene Angestellte und die allgegenwärtige KI erwehren müsst. Um zu überleben sind eure Improvisationsfähigkeiten mehr als nur gefragt. Und ab dem 16. Mai 2017 könnt ihr wahlweise auf PC, Playstation 4 oder Xbox One unter Beweis stellen, wie gut es um diese Fertigkeiten bei euch gestellt ist.