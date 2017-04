The Surge – Überleben leicht gemacht mit dem neuen „Combat“-Trailer

Focus Home Interactive und Deck 13 haben zum kommenden Action-RPG The Surge ein weiteres Video veröffentlicht. Der neue The Surge „Combat“-Trailer zeigt, wie ihr im tödlichen CREO-Komplex mit Hilfe des taktischen Kampfsystems überleben könnt.

Der „Combat“-Trailer baut damit auf den unlängst veröffentlichen „Anvisieren, Abtrennen, Ausrüsten“-Trailer auf, in dem es vor allem um die individuelle Ausstattung ging. Stimmt die Ausrüstung, könnt ihr euch im Kampf beweisen. Mächtige und horizontale Angriffe sind dabei ebenso möglich wie gezielte Ausweichmanöver. Der Schlüssel zum Erfolg sind, neben Position und Geschwindigkeit, die durch den Exo-Suit auch mal verstärkt werden können, auch die Kontrolle über die Ausdauer. Zudem werdet ihr bei eurer Reise durch den CREO-Komplex von einer Drohne begleitet, die euch im Kampf jederzeit unterstützt.

The Surge hat bereits Goldstatus erreicht und soll am 16. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen.

The Surge – Combat Trailer

The Surge – Target, Loot and Equip Trailer