The Surge â€“ Video zeigt â€žwie schlecht der erste Tag im BÃ¼ro wirklich sein kannâ€œ

Focus Home Interactive und Deck 13 haben zum kommenden Action-Rollenspiel The Surge ein neues Video veröffentlicht und präsentieren damit, „wie schlecht der erste Tag im Büro wirklich sein kann“.

Warren tritt seinen ersten Arbeitstag als Augmented-Fachkraft an, aber der Tag endet schlicht in einer Katastrophe. Während der Routine-OP, in welcher der neue Exo-Anzug des Unternehmens an Warren angebracht werden soll, kommt es zu einem Zwischenfall tief im Inneren des CREO Komplexes. Infolge gerät alles aus den Fugen und durchgedrehte Roboter, verrückte mit Implantaten ausgestattete Angestellte und eine künstliche Intelligenz wollen Warren tot sehen.

Für euch als Spieler bedeutet dieses Szenario, dass ihr vor allem improvisieren müsst, um zu überleben und schlussendlich diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Werkzeuge, die eigentlich nie für den Kampf gedacht waren, müssen zu todbringenden Waffen umfunktioniert werden. Verschiedene Ausrüstungsgegenstände können den Exo-Anzug noch widerstandsfähiger, stärker und schneller machen. Im Kampf selbst solltet ihr euch darauf konzentrieren Körperteile eures Gegners abzutrennen. Auf diese Weise macht ihr Beute, die ihr für euch selbst als Verbesserung nutzen könnt.

The Surge soll im Mai 2017, konkreter Release: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

The Surge – Bad day at the office