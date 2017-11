The Surge – „A Walk in the Park“-DLC Teaser-Trailer & Infos

Focus Home Interactive hat einen neuen Teaser-Trailer und Infos zum kommenden „A Walk in the Park“-DLC veröffentlicht, welcher ab Anfang Dezember 2017 das Action-Rollenspiel The Surge erweitern soll.

Im „A Walk in the Park“-DLC geht es für euch in den Vergnügungspark CREO World, ein Industriekomplex, überrannt von tödlichen Maschinen, bösartiger KI und bösartiger Exoskelett-Arbeiter.

The Surge: A Walk in the Park – Teaser Trailer

Es erwartet euch eine recht offene, dafür aber nicht minder gefährliche Umgebung. Vergesst Zuckerwatte oder lustige Fahrten mit dem Kettenkarussell, stattdessen warten auf euch verrückt gewordene Rettungsteams und Roboter-Maskottchen, die nichts lieber wollen als euch ans Leder. Erkundet den Park, deckt seine Geheimnisse auf, wehrt die Angriffe der Durchgeknallten ab und besiegt am Ende den großen, bösen Boss.

Für den Besuch im Vergnügungspark erhaltet ihr in „A Walk in the Park“ 16 neue Waffen, dazu Rüstungen als auch neue Implantate.

Der The Surge „A Walk in the Park“-DLC soll am 5. Dezember 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ergänzend zum „A Walk in the Park“-DLC soll am 5. Dezember 2017 auch die The Surge: Complete Edition für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Diese beinhaltet, neben dem Hauptspiel, auch alle bisher erschienenen Erweiterungen, „A Walk in the Park“ inklusive. Beides, der DLC als auch die Complete Edition können ab sofort als digitale Version auf Steam für PC vorbestellt werden und ab dem 21. November 2017 auch für Playstation 4 und Xbox One.